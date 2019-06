Evade dai domiciliari e infastidisce i passanti in centro

I Carabinieri della Stazione Rimini Porto venerdì hanno arrestato per evasione un senegalese 66enne, già noto alle forze dell’ordine. Era sottoposto ai domiciliari in quanto condannato, con sentenza passata in giudicato, per introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti. Intorno alle 18.30 i Carabinieri, transitando in Piazza Malatesta, hanno notato l’uomo che, con atteggiamento molesto, infastidiva i passanti. L’uomo, alla loro vista, cercava di allontanarsi a piedi, fingendo di parlare al cellulare.

I militari, insospettiti, lo hanno controllato chiedendogli di esibire i documenti. Da accertamenti alla banca dati è emersa l’evasione. E’ stato accompagnato al Comando della Compagnia di Rimini per i rilievi dattiloscopici del caso, dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza. Questa mattina in Tribunale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato nuovamente sottoposto al regime della detenzione domiciliare in attesa della prima udienza dibattimentale.