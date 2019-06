Ecco gli avversari dei Villanova Tigers nel concentramento per la serie D

Agli spareggi di Calderara del 7, 8 e 9 giugno parteciperanno: BIANCONERIBA BARICELLA, BASKET REGGIO e VILLANOVA TIGERS, che si giocheranno due promozioni in serie D.

Seconda possibilità, quindi, per i Rose & Crown Villanova Tigers per centrare la promozione dopo la finale play off persa con il Russi.