Da domani a Torriana apre la cucina di "Spessore"

Friuli, Calabria, passando per Roma,Venezia e le Langhe. E poi Sicilia e Toscana. Per vedere all’opera il ristorante che raduna una brigata di cuochi “nazionale” e nasce e muore “come una farfalla” come dice Pier Giorgio Parini che assieme a Gianluca Gorini quella brigata dirigerà, bisogna andare a Spessore Campobase. Da martedì 18 a venerdì 21 giugno ospiti del giardino delle pietre recuperate di Torriana cinquanta tra i migliori cuochi e pizzaioli italiani. Ci sarà la sfoglina che ogni sera tira la piada, quella che fa tagliatelle e strozzapreti, i cuochi cucineranno, i pizzaioli a impiattare pizze dalle farciture “gourmet”.

I posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni telefonare al 339-5605601. Per chi si prenota il costo di una o due serate è 60 euro (55euro dalla terza alla quarta), per chi si presenta in loco è invece di 70 euro e ogni appuntamento sarà accompagnato oltre che da una selezione di vini anche dalla musica. La prima serata a cura di “Cambia Poder”, le altre tre de “I Musicanti di San Crispino”.