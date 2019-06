Con un pitbull terrorizza una donna malata e il suo bassotto: 41enne denunciato

Si è divertito a terrorizzare una donna che portava a spasso un bassotto, aizzando a più riprese il suo pitbull. E’ successo ieri sera nel centro di Pennabili, all’esterno di un bar, dove la signora si trovava con il suo cagnolino. L’aggressore, che si è poi scoperto essere un cesenate di 41 anni già noto alle forze dell’ordine, avrebbe spaventato la donna ‘colpevole’ di averlo invitato a tenere a bada il pitbull, dal momento che aveva ringhiato contro il suo bassotto. Un rimprovero, quello della signora, educato, fatto per proteggere il suo amato cane salvavita, addestrato ad aiutare i diabetici in stadio avanzato come lei, che però non è andato giù al 41enne. Che per tutta risposta ha ricoperto di insulti la donna, minacciando di liberare il pitbull (fino a quel momento a guinzaglio) e di scagliarglielo contro. “Se lo lascio, sbrana te e il tuo cane”, sarebbero state le parole pronunciate dall’uomo.

Spaventata a morte, la proprietaria del bassotto ha afferrato il telefono e chiamato i carabinieri della Stazione di Pennabilli. Il cesenate, che all’arrivo dei militari se n’era già andato, è stato rintracciato poco dopo, grazie anche alle testimonianze dei presenti, e denunciato con l’accusa di minacce “per aver utilizzato a scopo intimidatorio – spiega il comandante della Compagnia di Novafeltria, Silvia Guerrini – il suo pitbull, ‘colpevole’ semplicemente di aver ringhiato al bassotto e di avere un aspetto che incute timore”.