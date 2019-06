Comunicato Civico Samorani: in Consiglio a sostegno della città senza pregiudizi

Il Comitato Civico per Samorani trasmette il proprio “manifesto” per quella che sarà l’attività come opposizione in Consiglio Comunale. Rivendicando di rappresentare comunque una consistente parte della città, il Comitato assicura costante attenzione su quelli che sono stati i temi della campagna elettorale ma anche a quelle proposte che si riterranno positive per la città, senza pregiudizi.

L’intervento dfel Comitato:

Il comitato civico, che ha animato le due liste civiche UN BENE IN COMUNE e SANTARCANGELO IN COMUNE, senza letture del voto autoassolutorie o accusatorie, desidera innanzitutto ringraziare Domenico Samorani per il suo gesto di grande generosità sia nell’accettare la candidatura sia per l’energia con cui ha condotto la campagna elettorale. Analogamente vogliamo ringraziare le migliaia di cittadini che hanno sostenuto con il voto la candidatura di Domenico Samorani.

Coerentemente noi sosterremo l’attività amministrativa che i nostri consiglieri eletti porteranno sui banchi del consiglio comunale. Oltre al rapporto numerico in consiglio comunale va ricordato che per ogni 10 santarcangiolesi 4 di loro hanno preferito la proposta amministrativa di Domenico Samorani. Di questo dato, molto meno netto rispetto ai numeri del consiglio comunale, il Sindaco Parma ne dovrà tenere conto se vuole cercare di rappresentare davvero tutti. Ci fermiamo a questa incontrovertibile lettura dei numeri.

A noi non interessa accusare nessuno. A noi sta a cuore il futuro della città e della vallata. Per questo manterremo la nostra attenzione sui temi che hanno caratterizzato il programma di Samorani quali la tutela della salute dei cittadini, la prospettiva dell’ospedale, il rispetto per l’ambiente in cui viviamo, la mobilità per tutti, la sicurezza sociale, la trasparenza dei costi dei servizi, la tutela del tessuto produttivo locale, la promozione della città…

Sapremo sostenere le proposte positive, da qualsiasi parte giungano, senza pregiudizi.

Saremo altrettanto determinati nel combattere, senza nessun consociativismo, quelle proposte che fanno male al territorio.

Sapremo onorare la larga fiducia che i santarcangiolesi hanno dimostrato e di cui, ancora una volta, ringraziamo.

Comitato Un bene in comune