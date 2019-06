Auto storiche che passione: a Rimini ci sono Simon Le Bon e il bassista dei Coldplay

Simon Le Bon, leader della band Duran Duran e vera icona pop britannica anni ’80, e Guy Berryman, bassista dei Coldplay apprezzatissimo dal genere femminile, in questi giorni hanno fatto tappa a Rimini in occasione della Modena Cento Ore, la gara di auto storiche sportive con partenza proprio da Rimini. E i due musicisti, entrambi grandi appassionati di auto d’epoca, prenderanno parte alla manifestazione. Ieri Le Bon è stato immortalato durante un aperitivo sulla spiaggia del Grand Hotel dall’assessore comunale Mattia Morolli, che poi ha postato l’immancabile foto ricordo sulla sua pagina Facebook, mentre Berryman questa mattina ha fatto un veloce tour per Rimini pubblicando alcune stories su Instagram che ritraevano alcuni dei simboli della città. In primis il Grand Hotel, poi una foto di piazza Cavour con il teatro Galli sullo sfondo corredata dalla scritta: “Rimini is beautiful…”. Ovviamente sui social, soprattutto attraverso le pagine Facebook dedicate ai Coldplay ma non solo, si è scatenata la ‘caccia’ al selfie di rito col bel bassista. Di certo una bella pubblicità per una città turistica come Rimini.