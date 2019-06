Auto ribaltata in via Magellano. Ferita una 53enne

Una donna di 53 anni è stata trasportata con il codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini. E’ rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del civico 48 di via Magellano a Rimini, tra via Marecchiese e via del Volontario. L’auto su cui viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Non riosultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dei rilievi si è occupata invece la polizia locale. A prestare i primi soccorsi i sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata.

. Il luogo in cui è avvenuto l’incidente