BoaBay. Rimandata a data da destinarsi la Boathlon Monster Competition

Rimandata a data da destinarsi la Boathlon Monster Competition.

A causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine, la competizione in programma per sabato 8 giugno è stata rinviata.

La competizione (totalmente gratuita) consiste nella somma dei due migliori tempi in acqua e sui gonfiabili. I partecipanti dovranno partire dalla riva, nuotare lungo il percorso perimetrale dell’aquapark fino ad arrivare alla passerella di uscita dove, dopo avere indossato il giubbotto salvagente, proseguiranno la sfida all’interno del parco fino ad arrivare all’iceberg dal quale tuffarsi. Per completare tutto il percorso dovranno raggiungere la battigia a colpi di bracciate e battute di gambe.

L’Aquapark galleggiante più grande al mondo che si estende nello specchio di mare di fronte agli stabilimenti balneari dal 47 al 62 e a solo 100 metri dalla riva, promette anche per l’estate 2019 divertimento ed emozioni in un ambiente completamente naturale: il mare di Rimini!

Diecimila metri quadrati di superficie, 400 metri di percorso, 140 gonfiabili modulari che compongono la scritta Rimini, scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, jumping areas e un iceberg di 5 metri di altezza, per un “villaggio galleggiante” che in totale sicurezza (con 10 bagnini di salvataggio che sorvegliano l’area) offre ad adulti, giovani e bambini momenti di puro divertimento, adrenalina a volontà, schiamazzi di gioia e braccia alzate per chi giunge al traguardo.

Il senso di libertà, di vivere il mare e le vacanze estive con BoaBay è assicurato: attorno solo acqua salata, indosso un semplice costume da bagno, il giubbotto di salvataggio, gli amici e la crema solare.

BoaBay ogni anno aggiunge un pizzico di magia acquatica alla sua storia. La presenza di una Beauty Mermaid segna la novità 2019 dell’Aquapark. Abbigliata da perfetta sirenetta, con una splendida e sinuosa pinna, la Beauty Mermaid accoglierà gli ospiti di Boabay all’info-point per poi tornare nel suo elemento naturale, l’acqua. Da qui, comodamente adagiata su uno degli isolotti di Boabay e “dotata” di GoPro e smartphone, racconterà per immagini e post sui social la vita del parco galleggiante e dei suoi “abitanti” .

Ai cuccioli d’uomo (dai 6 anni ai 140 cm di altezza accompagnati da un adulto) BoaBay riserva anche il Goleador Water Stadium. Un’area galleggiante dedicata e collegata all’Aquapark, nella quale giocare in totale libertà e partecipare come un vero bomber dal 15 giugno tutti i giorni alle ore 11.00 alla prova di abilità “Tutti per uno, Goleador per tutti”.

Per gli amanti dello sport e della forma fisica un’ora di BoaBay equivale a un energico allenamento in palestra.

BOABAY NUMERI E FATTI

10.000 mq di superficie

160 mt di lunghezza

65 mt di larghezza

140 gonfiabili modulari galleggianti

10 bagnini di salvataggio

400 persone di capienza massima oraria

La scritta Rimini composta dai 140 gonfiabili è visibile e leggibile dal satellite.

BOABAY INFO

BoaBay sarà aperto tutti i giorni fino al 31 agosto 2019, dalle 10.00 alle 19.00.

Biglietto d’ingresso per bambini e adulti € 10,00. Valido per un’ora.

I biglietti sono acquistabili alle casse dell’Aquapark dalle ore 9.30 alle ore 18,00 presso i bagni 49, 54, 57, 61, gli hotel e le agenzie convenzionate. Online sul sito www.vivaticket.it.

Gli orari di apertura e le tariffe sono consultabili anche sul sito www.boabay.it.

L’acquapark si può raggiungere con il trasporto pubblico: Linea 11, fermate 15 e 16.

BOABAY IN BREVE – SOLO ALCUNI DEGLI EVENTI GIA’ IN PROGRAMMA #staytuned

Boathlon Monster Competition 2019 dal 15 giugno tutti i giorni alle ore 11.00“TUTTI PER UNO, GOLEADOR PER TUTTI”

Sii un vero bomber, dal 15 giugno tutti i giorni alle ore 11.00 partecipa alla prova di abilità Goleador, il divertimento è assicurato.

SFIDA IL GIGANTE SALATO il 26 luglio il 2-9-16 e 28 agosto alle ore 17 indossa il giubbotto salvagente e sfida il GIGANTE SALTO, vai alla conquista della cintura da campione SALATI PREZIOSI

14 luglio: NERF WATER BATTLE “Un’imperdibile battaglia a getti d’acqua con i blaster Nerf Supersoaker! Sei pronto alla sfida?”

Tutti i sabati di luglio e agosto alle ore 15 ASSALTO ALL’ICEBERG, chi avrà la meglio?

27 luglio: alle ore 9.00, terza edizione della Boathlon Monster Competition.

BOABAY – ISTRUZIONI PER L’USO

· L’apertura del parco è vincolata alle condizioni meteo-marine.

· La direzione si riserva il diritto di chiudere il parco in qualsiasi momento per condizioni metereologiche avverse al fine della salvaguardia e la sicurezza delle persone, senza dover alcun rimborso né parziale né totale. La chiusura del parco è segnalata con doppia bandiera rossa.

· Al parco si accede solamente con il giubbotto salvagente fornito dal personale di Boabay.

· È vietato l’ingresso ai minori di 6 anni, alle donne in gravidanza, ai portatori pacemaker o defibrillatori sottocutanei a chi non sa nuotare.

· Un massimo di 2 bambini (dai 6 anni ai 140 cm di altezza) per ogni adulto (over 18).