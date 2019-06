Accattonaggio, Cattolica rivede il regolamento

Un confronto che ha portato a risultati. Nel prossimo Consiglio Comunale di Cattolica, previsto per martedì 25 giugno alle 19, tra i punti all’ordine del giorno è prevista l’abrogazione del comma 3 dell’Art. 14 del nuovo regolamento di Polizia Urbana. Un comma messo in discussione, in particolare, dall’associazione Avvocato di Strada (vedi notizia).

Si è preferito emendare l’art. 14 che riguarda l’accattonaggio – spiega una nota dell’Amministrazione Comunale – accogliendo le indicazioni degli Avvocati di Strada che lo ritenevano ridondante. L’art.14 chiariva che era vietato occupare spazi pubblici anche per raccogliere questue ed elemosine, prevedendo sanzioni.

“Il nuovo regolamento appena approvato – afferma l’Assessore Pesci – è uno strumento necessario a tutela del decoro e della vivibilità urbana, che tocca trasversalmente diversi ambiti, voluto anche dalla comunità a tutela dei diritti e salvaguardia degli interessi della collettività. L’amministrazione – prosegue la nota – aveva introdotto il comma 3, cercando di prevenire eventuali conflitti tra portatori di interessi diversi (commercianti, turisti, mendicanti) ed al contempo evitare misure più stringenti nei confronti dei mendicanti disposte da altre norme Nazionali 48/2017, che prevedono oltre alla sanzione pecuniaria, anche misure cautelari, temporanee, personali (mini daspo). Il percorso fattivo di collaborazione e confronto, ha permesso di chiarire meglio quali fossero le reali intenzioni del testo, permettendo di evitare situazioni di conflitto e garantendo una totale trasparenza sulle intenzionidell’amministrazione.