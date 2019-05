Wellness e solidarietà all'alba. Ecco la prima Beach Breakfast Run

Una camminata all’alba per salutare, dopo un maggio autunnale, l’inizio dell’estate. Piacere Spiaggia Rimini, il braccio operativo di Spiaggia Rimini Network, che riunisce 220 attività tra operatori balneari e gestori di locali, presenta in collaborazione Riminiwellness e Rimini for Mutoko la prima edizione della Beach Breakfast Run.

Tre chilometri, dal bagno 50 al bagno 120, per vivere l’alba sulla spiaggia con musica, breakfast area con cibi energetici e naturali, aree dedicate a ginnastica posturale, yoga, stretching, relax. Presentazioni di libri, esibizioni di parkour e tanto altro per la prima edizione dell’evento che lancia l’estate di piacerespiaggiarimini.

Spazio anche alla solidarietà per Rimini for Mutoko, che dal canto suo mette a disposizione l’esperienza maturata negli anni con la Runrise di luglio. 5 degli 8 euro dell’iscrizione andranno alla onlus, per continuare l’impegno di Marilena Pesaresi.

www.piacerespiaggiarimini.net