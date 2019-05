Starcon. La fantascienza atterra a Bellaria e premia Vince Tempera

Il direttore d’orchestra e compositore Vince Tempera sarà ospite di ‘Starcon Italia 2019’, convention di fantascienza, fantasy e scienza in programma dal 9 al 12 maggio al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Riceverà il ‘Premio Alberto Lisiero per la divulgazione del fantastico’, assegnato negli anni scorsi – tra gli altri – a Dario Argento, Carlo Freccero, Alfredo Castelli, Charles David George Stross, Emiliano Mammucari e istituito in memoria del fondatore dello Stic Star Trek Italian Club, scomparso nel 2013.

Vince Tempera, autore di molte sigle e composizioni, è stato direttore della London Symphony Orchestra, ha scritto e diretto oltre 80 colonne sonore di film e brani di cartoni animati famosi come Capitan Harlock, Remi, Anna dai capelli rossi, Goldrake, L’ape Maia, Daitan 3, Hello! Spank e soprattutto Ufo Robot.

Tra gli altri ospiti della convention, Doug Jones, Marina Sirtis, Miltos Yerolemou, Julian Glover e l’autore e fumettista Moreno Burattini. Durante i quattro giorni sarà possibile immergersi nelle atmosfere del futuro anche partecipando a momenti di gioco: una speciale Escape Room in ambientazione “Shield”, trivia dedicati a Star Wars, Harry Potter e Tolkien, giochi di ruolo e da tavolo su Star Trek, Star Wars, il mondo del Signore degli Anelli, il Trono di Spade. Venerdì 10 in tarda serata si svolgerà la Kobayash Maru game, il grande gioco di ruolo notturno che coinvolgerà i partecipanti fino a notte fonda.

Tra le novità di questa edizione la presenza di eventi specifici dedicati al mondo dei Klingon, razza guerriera dell’universo di Star Trek. Si svolgerà infatti “Kronos One I giorni dell’onore”, la prima edizione della convention klingon organizzata dall’Italian Klinzha Society – Ass. Culturale.