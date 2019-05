RiminiWellness scalda i muscoli. Si parte domani

1500 ore di corsi, 400 aziende presenti, 200 incontri su 170mila metri quadri. Rimini Wellness scalda i muscoli per la quattordicesima edizione, da domani a domenica in Fiera, ma anche con tanti eventi fuori salone, in spiaggia e sul territorio. Tanti gli operatori del settore, ma soprattutto i visitatori che arriveranno nei padiglioni fieristici in tuta e scarpe da ginnastica per testare tutte le novità del settore. Durante i 4 giorni ci saranno sessioni di fitness no stop dalle 10 alle 19. Tra gli ospiti attesi, alcuni ormai di casa alla manifestazione, Juri Chechi, Jill Cooper, Fiona May, Massimiliano Rosolino, Valentina Marchei, Claudia Cecere, Luca Vezil, Clemente Russo, Giulia Golino, Elettra Lamborghini, Beto Perez, Andrea Lo Cicero, Federica Fontana, Vittorio Brumotti, Ignazio Moser, Rocco Siffredi, Roberto Re.

Si parte domani alle 11 con il talk show inaugurale con il saltatore Gianmarco Tamberi e il nuotatore Marco Orsi. I saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna. A moderare sarà la giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi.

RiminiWellness è sempre di più l’appuntamento di riferimento del settore, atteso per presentare le novità e le nuove tendenze di un mondo che, solo in Italia, coinvolge ben 18 milioni di appassionati, per un giro d’affari di circa 10 miliardi l’anno.

Cresce l’internazionalità, quest’anno, grazie anche alla collaborazione con ICE Agenzia, sono attesi visitatori da 80 Paesi, tra cui: Spagna, Area del Golfo, Nord Europa, Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia, Israele.