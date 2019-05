Ride Riccione Week sposa il progetto Wellness Valley

Un evento che promuove la cultura del movimento in bicicletta e allo stesso tempo il territorio della Romagna.

Queste le ragioni profonde che legano Ride Riccione Week con Wellness Valley, il progetto che dal 2003 sta facendo della Romagna il primo distretto mondiale per competenze sul benessere e la qualità della vita. L’iniziativa lanciata nel 2003 da Nerio Alessandri attraverso la sua Wellness Foundation sta creando la prima grande Wellness Community al mondo grazie al coinvolgimento di oltre 250 stakeholder pubblici e privati in progetti, eventi, programmi e azioni per la promozione del movimento e del benessere.

“Ride Riccione Week è un esempio virtuoso di come la cultura del wellness genera nuove opportunità per il territorio – commenta il consigliere delegato di Wellness Foundation Luigi Angelini –. Basti pensare che la nuova edizione del Wellness Valley Report – lo studio realizzato da un osservatorio indipendente che coinvolge l’Università di Bologna – mette in evidenza che la percentuale di popolazione che usa la bicicletta per spostarsi tutti i giorni è tripla in Romagna rispetto alla media nazionale. Questi risultati si ottengono solamente lavorando sulla cultura dei sani stili di vita”.

Dopo Legambiente anche la Wellness Valley dunque è tra i protagonisti della settimana di Ride Riccione Week, l’appuntamento in programma dal 9 al 16 giugno interamente dedicato al mondo della bicicletta. Ride Riccione Week vuol dire sette giorni di eventi e appuntamenti con al centro la bicicletta, una serie di iniziative che si rivolgono ai professionisti, agli appassionati, a tutti i cittadini e turisti che amano muoversi in bicicletta alla scoperta del territorio.

Un progetto dunque che si sposa perfettamente con la filosofia della Wellness Valley.

Sono moltissime le iniziative proposte da RRW tra cui la Granfondo, il prologo e la partenza del Giro d’Italia Under 23, tour enogastronomici, pedalate con i campioni, tra cui Davide Cassani, Francesco Moser, Jury Chechi e Linus, Pump truck village, kids village, area expo e food&fun.

L’intero programma è su ridericcioneweek.com.