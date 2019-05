Per Samorani endorsement che non passano inosservati

Nelle ultime ore di campagna elettorale si susseguono dichiarazioni e appelli al voto. A Santarcangelo Domenico Samorani si gioca, con foto a corredo, due “endorsement” particolari che in queste settimane non sono passati inosservati per la loro passata militanza nel centrosinistra: quello di Leonina Grossi, ex consigliere provinciale con delega alle pari opportunità, e l’ex sindaco di Pennabilli Antonio Valli.

Dice Leonina Grossi: “Sostengo Domenico Samorani, da donna convintanente di sinistra, per motivi di amicizia, stima personale e una conoscenza di lunga data. Lo sostengo anche perché so benissimo che Domenico Samorani è sicuramente una di quelle persone che, a fronte di tanti che sanno solo parlare, sa veramente ascoltare. E ascoltare vuol dire mettere la mente nei problemi degli altri, capire qual è il problema vero e trovare la soluzione”.

Dichiara Antonio Valli: “Conosco da tempo Domenico Samorani e lo ritengo un uomo di grande cuore che ha fatto grandi cose, sia nell’ambito prettamente professionale che umano. La sua candidatura civica è un’occasione irripetibile per liberare Santarcangelo da un sistema di potere che dei veri ideali della sinistra non ha più nulla o quasi.

Dichiarazioni che non mancano di fare discutere. Sabrina Vexcovi del PD di Riccione interpella direttamente Leonina Grossi via Facebook (dove i commenti sono già decine): “ma da donna di sinistra come fai a sostenere uno sostenuto dalla lega? Sarebbe meglio distinguere amicizia e professionalità dalla politica”.