Michele Vianello si aggiudica il trofeo "Sva Dakar Jaguar"

Michele Vianello si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Sva Dakar Jaguar” dotato di 1.000 euro di montepremi.

Il giovane 2.5 ravennate, testa di serie n.8, ha battuto in finale 6-1, 6-3 Alessandro Canini (n.7), 2.4 bellariese portacolori del Tennis Viserba. Un match-clou a senso unico, vinto abbastanza agevolmente dal giovane romagnolo, portacolori dello Sporting Club Sassuolo. In semifinale Vianello, talento seguito dalla Federazione, ha battuto 6-7, 6-3, 6-2 il 2.4 cesenate Mattia Barducci (Ct Cesena, n.5), mentre Canini si era imposto per 7-5, 5 -7, 6-4 su un altro giovane, il 2.5 faentino Noah Perfetti (Tc Faenza).

Al termine delle finali le premiazioni, alla presenza del giudice arbitro Ottaviano Turci e del giudice di sedia Luciano Donini.

È un periodo d’oro per i giocatori del Ct Cervia che sono stati protagonisti della tappa Itf Senior Tour andata in

scena sui campi del Mare e Pineta di Milano Marittima.

Nell’Over 35 finale per Riccardo Rondinelli, battuto solo nel match-clou per 6-1, 6-2 da Andrea Taliani.

Nell’Over 50 successo di Paolo Pambianco in finale su Simone Galli per 6-0, 6-1.

Ufficio stampa Circolo Tennis Cervia