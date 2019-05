La Pallavolo Viserba vince gara1 dei play off in casa della Finestra 2000 Psn Piacenza

La Pallavolo Viserba ha giocato gara1 dei play off di serie D maschile, affrontando in trasferta la Finestra 2000 Psn Piacenza.

Partiti in vantaggio con buone giocate, i viserbesi hanno però concesso a tratti qualche punto di troppo perdendo spesso il margine di vantaggio guadagnato inizialmente. Squadra ostica in difesa quella dei piacentini, ma con un gioco in attacco piuttosto scontato. I locali hanno potuto solo rincorrere i riminesi, che alla fine si sono aggiudicati il match con un secco 3-0 (20-25, 21-25, 23-25).

Gara2 è in programma sabato 18 maggio alle ore 16:00 alla palestra Rinaldi.

Tabellino Pallavolo Viserba: Ceccarelli, Mami, Beltrammi 17, Berti, Prati 10, Bertolucci, Campi 6, Costanzi, Cavana 11, Torreggiani 7, Arcangeli, Benedetti, Vannoni.