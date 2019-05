I "giganti" della strada fanno il pieno al Misano World Circuit

Il maltempo non ha scoraggiato gli appassionati dei “giganti” della strada. 40mila i visitatori per il Misano Petronas Urania Grand Prix Truck 2019 che ha chiuso oggi i battenti al Misano World Circuit. 22.982 presenze sabato e 17.356 oggi. Uno studio presentato dagli studenti dell’Università di Bologna – campus di Rimini ha misurato in 62 milioni di euro l’indotto economico generato dall’evento negli ultimi cinque anni. Tra gli ospiti Chef Rubio con i fans in fila per autografi e selfie.

I dettagli sportivi

FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP: DOPPIETTA DI HAHN

Il campionato ha preso il via da Misano World Circuit e nel corso dei prossimi mesi si svilupperà sui circuiti europei. Quattro le gare in programma per questi mezzi da oltre 5 tonnellate, 13.000 di cilindrata ed una velocità massima imposta di 160 km/h. Jochen Hahn e Rene Reinert sono stati i grandi protagonisti della prima giornata, portando i truck IVECO sul gradino più alto del podio nelle prime due gare. Sul bagnato, oggi, vittoria per Nornbert Kiss (Mercedes Benz) e nella quarta gara, nuovamente sull’asciutto di nuovo vittoria Iveco con Jochen Hahn.

