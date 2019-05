Finalmente all'aria aperta. Le proposte di bimbiarimini

Quest’anno la Festa della Repubblica (2 giugno) cade di domenica e quindi non si può parlare di ponti, ma il weekend è sempre weekend, con tante proposte stimolanti… Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

Sabato 1 giugno, alle 16.30, a Gemmano é in programma “Favolando nel borgo“: passeggiata con magici racconti a cura di Marcello Franca, insieme agli operatori del Centro per le Famiglie Distrettuale che vi allieteranno con delle divertenti prove di abilitá e laboratori. Poi merenda per tutti i partecipanti.

Ritrovo in Piazza Roma a Gemmano. La partecipazione é gratuita.

Domenica 2 giugno, dalle 15.30 in poi, nell’ambito del Mese della Famiglia, al parco Urbano di Morciano di Romagna si svolge “Il gioco dell’oca gigante ai tempi di internet”. Poi laboratori, giochi da tavolo, attività sportive, balli e percussioni, merenda per tutti, a cura del Regnodifuori, Leo Club Valle del Conca, la Torre, Azione Cattolica Ragazzi, @ADS Morciano Calcio, Circolo Tennis 360°Sport, Non solo Senegalesi, Oasi di speranza, Biblioteca Comunale e la Caritas.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Circolo Tennis di Morciano di Romagna.

Novafeltria ospita sabato 1 e domenica 2 giugno la terza edizione della “Sagra del cascione e delle erbe spontanee di primavera”. Sabato 1 dalle 16 il via alla manifestazione con l’inaugurazione da parte dell’amministrazione e l’apertura degli stand gastronomici che saranno attivi fino alla tarda serata. Tra le proposte culinarie ci sono le tagliatelle fatte a mano, piada, trippa e il grande protagonista della sagra.. il cascione. Non solo cibo ma anche tanti appuntamenti dedicati a benessere e divertimento per tutti.

Domenica 2 la sagra si apre con una passeggiata botanica alla ricerca e al riconoscimento delle erbe spontanee, con partenza alle 9 da piazza Vittorio Emanuele, dalle 10 la riapertura degli stand gastronomici aperti fino a tarda serata e a seguire verrà proposto un laboratorio floreale curato dalla fiorista Laura Vannucci e un laboratorio di cucina “Impariamo a fare i cascioni” .

Durante la manifestazione in tutto il centro storico saranno presenti laboratori didattici per bambini, mostre di erbe spontanee e mercatino con prodotti del territorio.

Anche quest’anno Longiano celebra la festa della Ciliegia: sabato 1 (dalle 18 alle 24) e domenica 2 giugno (dalle 9 alle 24) spettacoli, concerti, stand gastronomico coperto “Ro-magna, La Romagna che si magna”, mercatino delle ciliegie e dei prodotti di stagione, camminata della Ciliegia. Poi attrazioni per bambini e famiglie nella Ciliegi-Aia! (nei giardini Giovanni Paolo II) con laboratori, gonfiabili e trucca bimbi.

In più, questa edizione prevede la presenza di un accampamento medievale al Giardino Bianchi con la Compagnia San Michele di Gatteo, i giochi di una volta a cura del Massibus e di alcune attrazioni che raccontano i mestieri del passato al Museo del Territorio e in piazza Malatestiana.

Infine, grande novità quest’anno con due iniziative organizzate da San Marino Comics, con protagonisti i Mattoncini Lego e i Super Eroi. Le iniziative di San Marino Comics si terranno alla Sala San Girolamo.

Domenica 2 giugno a Miratorio di Pennabilli si svolge la XXXIV Sagra del Fungo Prugnolo, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo”, fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio. Un manuale scientifico della seconda metà del ‘500 parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”.

Dalle ore 11.30, gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni patate e prugnolo ed altre specialità locali. Nel pomeriggio spettacoli per bambini e ballo liscio con l’orchestra. Alle 21.30 gran finale con spettacolo pirotecnico.

