Ferrovie. Sabato e domenica disagi sulla Bologna-Rimini

Cantieri aperti sabato 18 e domenica 19 maggio sulla linea ferroviaria Bologna – Rimini. La circolazione dei treni sarà sospesa fra le stazioni di Castelobolognese e Rimini, per consentire a RFI di eseguire interventi di potenziamento tecnologico e dell’infrastruttura. Oltre 150 i tecnici impegnati. Tra gli interventi, che rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica, anche l’upgrading dei sistemi di gestione della circolazione della tratta fra Castelbolognese e Santarcangelo.

Programmati anche alcuni lavori di manutenzione nell’area del ponte sul fiume Savio, necessari a seguito della piena di lunedì 13 maggio.

Sono previste, spiega Rfi, cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso sia per i treni regionali che per quelli a lunga percorrenza. Un servizio di autobus garantirà il collegamento fra Castelbolognese, Rimini e le stazioni intermedie. Previsto un collegamento con autobus anche fra Cesenatico e Rimini. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.

Domenica 19 maggio, in concomitanza con l’interruzione della circolazione ferroviaria, avrà luogo la competizione ciclistica “Nove Colli” per la quale sono state disposte dalla Polizia Municipale alcune limitazioni stradali che potrebbero comportare ritardi non preventivabili nella circolazione dei bus sostitutivi.