Europee, niente da fare per i riminesi

Nessun riminese andrà in Europa. A pochi seggi dalla conclusione dello scrutinio per la circoscrizione nord est, non ci sono speranze per i candidati locali Marco Affronte (europarlamentare uscente, candidato per Europa Verde), Carla Franchini del Movimento 5 Stelle e Vallì Cipriani, sindaco uscente di Montefiore Conca sostenuta dalla Lega.