Elezioni, da oggi il silenzio. Domenica si vota dalle 7 alle 23

Dopo le feste di fine campagna elettorale di venerdì sera, dalla mezzanotte è scattato il silenzio in vista del voto di domenica per le elezioni Europee e le Amministrative.

Sono 16 i comuni della provincia di Rimini chiamati al voto per eleggere i loro primi cittadini e rinnovare i consigli comunali. A Bellaria Igea Marina e Santarcangelo, gli unici due sopra i quindicimila abitanti, è previsto anche il ballottaggio nel caso nessun candidato superi il 50% più uno delle preferenze: l’eventuale secondo turo è in programma domenica nove giugno.

Negli altri sarà eletto sindaco il candidato con più voti. Nei tre comuni dove si è presentata una sola lista – Casteldelci, Maiolo e Talamello, perché l’elezione sia valida è necessario raggiungere il quorum della metà dei votanti, altrimenti subentrerebbe un commissario.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo su una lista a lui collegata oppure su entrambi. In quelli sopra i 15mila abitanti è possibile invece il voto disgiunto, ovvero a un candidato sindaco e a una lista a lui non collegata.

Per quanto riguarda i candidati a consigliere comunale, nei comuni sotto i 5000 abitanti si può esprimere solo una preferenza. In quelli sopra, anche due purché a un uomo e a una donna.

Nella provincia di Rimini per le amministrative sono chiamati alle urne 81.651 elettori su 96 sezioni: 40.710 uomini e 41.941 donne.

Per quanto riguarda invece le europee, va espressa la preferenza alla lista barrandone lo specifico contrassegno. Sotto la lista votata si possono esprimere fino a tre preferenze per singoli candidati. In caso se ne votino due o tre, deve esserci almeno un uomo e una donna.

Si vota dalle 7 alle 23. Occorre presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. Per tutta la durata delle operazioni di voto gli uffici elettorali dei comuni osserveranno aperture straordinarie.

Lo scrutinio delle europee inizierà domenica sera subito dopo la chiusura della votazione, quello delle amministrative inizierà invece lunedì alle 14.

Icaro Tv e Radio Icaro lunedì seguiranno i risultati del voto con la trasmissione Tempo Reale che dalle 9 si occuperà dei risultati delle europee e poi riprenderà la diretta dalle 14 con aggiornamenti sulle amministrative e collegamenti con gli inviati nelle città chiamate al voto.