La Lista 2 per le elezioni del CdA Banca Popolare Valconca

Il PROGRAMMA della LISTA 2

È un progetto di sviluppo per la Banca Popolare Valconca teso a valorizzare la storia della Banca integrando un nuovo modello di business ispirato ai valori che hanno guidato e motivato i componenti della lista ad accogliere questa sfida:

una squadra di lavoro composta da cinque donne e quattro uomini, tutti professionisti del settore, che hanno deciso di unire le loro competenze per il futuro della Banca e la cui missione è recuperare la fiducia dei soci e dei clienti e ridare valore alle azioni della Banca nell’interesse dei soci.

Una Banca del Territorio e per il Territorio, sempre più presente e inclusiva: che offra prodottieservizianche per i più giovani, sviluppando un’offerta sempre più ricca e innovativa; che investa in formazione e competenza per i dipendenti, per un team sempre unito e motivato.

Un progetto solido e sostenibile che permetta la rinascita della Banca, per quel benessere economico e sociale che il Territorio merita.

Ie PERSONE della LISTA 2