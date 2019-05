Dig Festival. Per quattro giorni Riccione capitale del giornalismo d'inchiesta

E’ iniziato oggi e continuerà fino a domenica il Dig Festival Riccione, l’evento dedicato al giornalismo d’inchiesta. Filo rosso di questa nuova edizione “La verità brucia”. L’antemprima questa sera alle 21,30 in piazzale Ceccarini con la proiezione del film “The panama papers”.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti

La seconda giornata del DIG Festival 2019 si apre alle 9.30 al Palazzo del Turismo con il talk Guerre di rete. perché i conflitti digitali stanno trasformando il web, un intervento di Carola Frediani, autrice e giornalista esperta di cyber security. Alla stessa ora è in programma il seminario dal titolo Pixel di narrazione: come usare i dati per raccontare storie a cura di Alice Corona, data journalist e founder di Batjo, con un’introduzione di Valerio Bassan. Si prosegue alle 10.30 con il talk Da youtube ai format per lo streaming: 1001 modi di produrre video che spaccano, un intervento di Giuseppe Francaviglia e Giorgio Viscardini, co-fondatori della casa di produzione unozerozerouno e autori del documentario The Choice (2018). A seguire, alle 11.30 Cecilia Anesi, Lorenzo Bagnoli e Giulio Rubino trattano de La regola delle tre w: il tuo prossimo scoop è già su internet, con, introduzione di Giovanni Rossi.

In contemporanea, sempre alle 11.30, Francesca Sironi, giornalista investigativa de L’Espresso e co-autrice del documentario Follow the paintings presenta Dietro la tela. perché il mercato dell’arte è perfetto per riciclare denaro.

Nel pomeriggio si riprende all’hotel Parco alle 14.30 con il workshop Sguardi che raccontano il mondo, una masterclass con Marco Gualazzini (Contrasto) in collaborazione con Officina Fotografica Riccione (incontro a pagamento con prenotazione obbligatoria) mentre al Palazzo del turismo alla stessa ora è in programma il seminario Persone prima che utenti: come usare i dati per conoscere meglio la propria audience, con Andrea Nelson Mauro e Donata Columbro.

Alle 15 allo Spazio Tondelli gli autori dei progetti finalisti del DIG Pitch si sfidano: dieci minuti a testa per illustrare le loro proposte alla giuria e al pubblico. Conduce Alina Featherstone.

In contemporanea, al Palazzo del Turismo, la proiezione del film finalista 2019 nella sezione Investigative Medium, How Steve Bannon’s far-right ‘movement’ stalled in europe, alla presenza del regista Paul Lewis. Si prosegue con le proiezioni e alle 15.45 è la volta di Mexico: in search of lost migrants, il film finalista 2019 nella sezione Reportage Medium, alla presenza degli autori.

Alle 16.30 è la volta di Generation Hate, il film finalista 2019 nella sezione Investigative Long, alla presenza degli autori, e alle 17.40 di All the dictator’s men, film finalista 2019 nella sezione Reportage Long, alla presenza dell’autrice. Il pomeriggio al Palazzo del Turismo chiude alle 18 con il talk Narcotraffico, la sottile linea bianca che unisce america latina ed europa, con Luis Adorno, Cecilia Anesi, Nathan Jaccard, Calogero Gaetano Paci e Gian Guido Nobili, per poi spostarsi al Block 60 per la presentazione del libro di Giacomo Nanni Atto di Dio: il fumettista Giacomo Nanni presenta il suo ultimo lavoro in cui registra le confessioni di un mondo oltre l’umano, fatto di forze naturali consapevoli della spietata logica che le muove.

La serata di venerdì si apre alle 20.30 al Palazzo del Turismo con la performance di Fulvio Abbate Il 1969 raccontato con i suoi oggetti, un racconto non convenzionale di un anno di storia italiana, e prosegue in piazzale Ceccarini alle 21.30 con il live show Il Terzo segreto di satira, uno spettacolo in cui il celebre collettivo satirico presenta video storici, aneddoti e appunti divertenti sul nostro Paese.

Chiude la serata, alle 22.30, il concerto di Hugo Race, lo storico membro dei Nick Cave and the Bad Seeds porta a Riccione il suo ultimo progetto, un arazzo di complessi stati emotivi illuminati da momenti di grazia abbaglianti.