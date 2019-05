Deve scontare pena per reati di venti anni fa, arrestato dai Carabinieri

Giovedì sera i Carabinieri di Santarcangelo, in un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto un 51enne riminese con precedenti in esecuzione di ordine di carcerazione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

L’uomo deve scontare la pena detentiva residua di un anno e 26 giorni di reclusione, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto definitivamente colpevole dei reati di estorsione e tentato furto aggravato, commessi entrambi nel riminese rispettivamente nel 1996 e nel 2001. Condotto in caserma ed espletate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.