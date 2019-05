Centro Petroli Baroni, approvato l'accordo

Dalla Giunta comunale di Santarcangelo arriva il via libera per la sottoscrizione dell’accordo previsto dal Piano operativo comunale (Poc1) per dare attuazione agli interventi previsti nell’area del Centro Petroli Baroni in via Santarcangelo-Bellaria e in quella a ridosso della statale Emilia.

L’accordo prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’area destinata a distribuzione di carburanti e la possibilità di ricollocare la stazione di servizio con il fronte sulla Via Emilia in base alla nuova viabilità, oltre alla possibilità di creare un centro servizi per l’auto con attività connesse compatibili. All’interno dell’area sono previsti parcheggi per autotreni oltre a un parcheggio di di 5.800 metri quadrati inseriti nel verde lungo via Santarcangelo-Bellaria al servizio del cimitero centrale.

Sono a carico dei privati oltre le opere di urbanizzazione primaria e gli standard anche la realizzazione di fasce verdi di mitigazione e filtro lungo la viabilità nonché la cessione gratuita dell’area attrezzata a verde e parcheggio a servizio del cimitero. Quale contributo di sostenibilità è prevista anche la realizzazione di un tratto di fognatura bianca al servizio anche degli altri ambiti previsti lungo la Via Emilia.

Con la sottoscrizione di questo ultimo accordo si completa la formalizzazione fra Amministrazione comunale e privati, di tutti gli interventi previsti dal Poc1 per l’intero ambito di via Emilia Ovest.