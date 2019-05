Calano i reati in Regione. A Rimini -11,9% e crollano gli stranieri accolti

Calano i reati in Emilia-Romagna dell’8,2% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, e in particolare a Forlì-Cesena (-20,4%), Bologna (-12,8%) e Rimini (-11,9%).

In controtendenza Modena dove invece si è registrato un aumento, del 5,6%. Per le altre province si registrano cali del 9% a Parma, del 3,8% a Piacenza, dell’8,6% a Ravenna, del 2,7% a Reggio Emilia e dello 0,2% a Ferrara. Lo rende noto il Viminale. Sul caso di Modena, il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega: “È una delle cinque province italiane dove i reati non calano. Ho chiesto approfondimenti e monitoraggi costanti: sono sicuro che, collaborando con gli amministratori locali, riusciremo a invertire la tendenza”.

Cala complessivamente il numero di stranieri ospiti delle strutture di accoglienza: in tutta la regione erano 12.743 al 13 maggio 2018, diventati 10.570 al 13 maggio 2019 (-17,05%). In provincia di Rimini si registra il calo percentuale più consistente (-27,09%).

(ansa)