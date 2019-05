Bellaria Igea Marina sceglie Filippo Giorgetti

I dati ufficiali non sono ancora arrivati ma Filippo Giorgetti è già arrivato nella sede del Comune di Bellaria Igea Marina per festeggiare la sua elezione a sindaco. Ampio il margine su Gabriele Bucci e Danilo Lombardi

Questo il commento su Facebook del neo sindaco che succede a Ceccarelli nella continuità del centrodestra. “Emozionato e commosso per il grande successo, un grazie sentito a tutti i cittadini,colleghi,sostenitori, amici.. un grazie speciale alla mia famiglia. Lavoreremo per la nostra Bellaria Igea Marina con la stessa passione che ha reso possibile questo primo traguardo. 5 Anni insieme per conseguire grandi successi. E’ il momento di ridirlo: “POSSIAMO FARLO – DOBBIAMO FARLO”. Grazie”

