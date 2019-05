Alessandro De La Rua argento e Davide Evangelisti bronzo ai campionati italiani universitari

A L’Aquila il 18-19 maggio si sono svolti i campionati italiani universitari.

Alessandro De La Rua è argento nella categoria -58 Kg. Il cattolichino ha così sfiorato il triplete dopo aver vinto le edizioni del 2017 e del 2018. In finale ha perso a causa del poco allenamento e di un risentimento muscolare alla gamba destra.

Il riminese Davide Evangelisti è bronzo nei -80 kg.

Entrambi hanno gareggiato per il CUS Bologna, ma sono rispettivamente tesserati per il Taekwondo Olimpic Cattolica e per il Bm Team di Rimini.