A Misano rombano i motori del terzo ACI Racing Weekend 2019

Dopo Monza e Vallelunga è tempo di trasferirsi sulla Riviera Romagnola per gli ACI Racing Weekend. Al Misano World Circuit Marco Smoncelli un weekend di grande passione motoristica con 6 serie al via e ben 14 gare che si svolgeranno tra sabato 18 e domenica 19 maggio.

In primo piano il secondo round del tricolore Gran Turismo dove Villeneuve, Fisichella e Gai proveranno a cancellare la sfortuna dell’esordio. Grande attesa anche per i giovani piloti dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth che con una griglia di oltre 35 vetture promette grande spettacolo. Sul tracciato romagnolo spazio anche al secondo round del TCR Italy e al terzo del Campionato Italiano Sport Prototipi, mentre torneranno in pista i due monomarca Porsche Carrera Cup Italia e MINI Challenge dopo l’esordio di Monza. Grande competitività e spettacolo garantito con le “piccole” Smart elettriche che, dopo Vallelunga, sono “cariche” per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Energie Alternative Smart EQ Fortwo e-Cup. Ingresso gratuito a tribune e paddock, registrandosi sul sito acisport.it.

Dopo la gara d’esordio a Monza nello scorso mese di aprile, riparte sul tracciato romagnolo la serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo con sessanta piloti al volante di 21 vetture iscritte nelle tre classi, GT3, GT Light e GT4. Nella classe maggiore la vettura da battere sarà la BMW M6 GT3, impostasi nella gara d’esordio a Monza, con l’equipaggio Comandini-Johansson-Sims, ma i portacolori di BMW Team Italia se la dovranno vedere con Lamborghini, Mercedes, Audi e Ferrari. Tra gli equipaggi al volante della 488 spicca quello della Scuderia Baldini con Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella e Stefano Gai, particolarmente sfortunati nella gara d’esordio della stagione. Porsche e Lamborghini si contenderanno il gradino più alto del podio nella GT Light, mentre nella GT4 sarà duello tra Ginetta, BMW, Porsche e Maserati.

Tutti a caccia di Gianluca Petecof nell’Italian F4 Championship powered by Abarth. Il driver brasiliano di Prema, dopo le due vittorie nell’appuntamento inaugurale di Vallelunga, è già il pilota da battere, ma alle sue spalle Durksen, Belov e Stanek non staranno di certo a guardare. Proprio Stanek e Durksen sono i capoclassifica tra i rookie del campionato, ma nonostante la giovane età e la poca esperienza daranno del filo da torcere anche per la classifica generale. Tra i piloti italiani Laganella, Ferrari e Rosso dovranno dimostrare di potersela giocare in mezzo al traffico di oltre 35 Tatuus motorizzate Abarth, così come Amna Al Qubaisi, la giovane pilota degli Emirati Arabi, prima ragazza araba a gareggiare in competizioni internazionali.

C’è grande attesa per il secondo appuntamento stagionale del TCR Italy, il Campionato Italiano di ACI Sport riservato alle due litri turbo a trazione anteriore, che torna in pista ad un mese dalla tappa inaugurale di Monza. Agguerrita la formazione di piloti in schieramento, capeggiati dal capoclassifica Salvatore Tavano sulla Cupra della Scuderia del Girasole by Cupra Racing. Il suo primo inseguitore è Enrico Bettera, sulla Audi RS3 Lms di Pit Lane Competizioni, la stessa vettura con la quale Jacopo Guidetti, appena 16enne, ha fatto il suo debutto nei colori BF Motorsport conquistando il giro più veloce di gara 1 ed ora è terzo in classifica. Per il Trofeo Nazionale DSG sarà invece caccia al leader Matteo Bergonzini sulla Cupra della stessa squadra forlivese.

Saranno 21 le Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia RSV4 in pista per la terza tappa del Campionato Italiano Sport Prototipi. Uno schieramento già scatenato nella lotta al titolo ed attualmente guidato da Riccardo Ponzio, il pilota pescarese di SG Motors che con il podio allo scorso round di Vallelunga è riuscito a precedere di un solo punto un altro 21enne, il cosentino Danny Molinaro, autore dell’hat-trick di gara 1 con pole, vittoria e giro più veloce nei colori DM Competizioni. Vittorioso nella convulsa gara 2 romana, quasi interamente neutralizzata dalla Safety Car e quarto diverso vincitore nella quattro gare finora disputate, Francesco Turatello è ora terzo nella classifica assoluta. A seguire il pilota padovano di V Motorsport è poi un lotto di inseguitori raccolti in nove punti dove spicca anche il pluricampione Davide Uboldi (Uboldi Corse) determinato ad un immediato riscatto.

Per la Porsche Carrera Cup Italia quello romagnolo sarà il secondo appuntamento stagionale che si presenta con i favori del pronostico per il leader della classifica provvisoria, Diego Bertonelli. Il portacolori del Team Q8 Hi Perform Dinamic Motorsport, grazie alla vittoria e al terzo posto nelle due gare di Monza, precede di una manciata di punti il californiano Jaden Conwright e il finlandese Patrick Kujala, entrambi pronti a lanciare la sfida anche in ottica campionato. Da tener d’occhio a Misano ci saranno anche Simone Iaquinta, Enrico Fulgenzi e Tommaso Mosca, mentre nella Michelin Cup sono attesi ad una conferma il campione in carica Bashar Mardini, leader della classifica provvisoria, Marco Cassarà ed Alex De Giacomi.

Con 22 vetture al via il MINI Challenge si appresta a vivere un entusiasmante secondo round stagionale. Nella classe Pro è caccia al campione in carica Gustavo Sandrucci, tallonato da Gabriele Torelli e Paolo Silvestrini, staccati di una sola lunghezza. Non vogliono perdere terreno nemmeno gli altri protagonisti come Tramontozzi, Losi, Giorgi, Alcidi e Zarpellon, tra i più attesi sul tracciato romagnolo. Nella classe Lite la doppietta di Bencivenni a Monza ha messo subito le cose in chiaro, ma alle sue spalle scalpitano Gonnella, Di Marsilio, Di Fabio e Suerzi Stefanin.

Con Gianluca Carboni e Fulvio Ferri al comando della classifica e con Vittorio Ghirelli e Giuseppe De Pasquale ad inseguire a sole nove lunghezze, il secondo round del Campionato Italiano Energie Alternative Smart EQ Fortwo e-Cup si prospetta carico di adrenalina. Le “piccole” elettriche di casa Mercedes stanno conquistando, gara dopo gara, l’interesse degli appassionati grazie alle battaglie senza esclusione di colpi e la curiosità di vedere in pista delle vetture elettriche.