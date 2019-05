A Misano le associazioni ambientaliste sollecitano i candidati

Le Associazioni Ambiente & Salute, Legambiente Valmarecchia, Rigas Acquisti Solidali, W.W:F Rimini ed il comitato di Sant’Andrea Besanigo hanno scritto questa mattina a tutti i candidati che corrono per la carica di Sindaco a Misano per le prossime elezioni del 26 maggio.

Si tratta di un questionario green composto da 10 domande su temi ambientali urgenti da affrontare a Misano, dando loro un paio di giorni per farlo riavere con le risposte e debitamente firmato.

Una sorta di agenda verde degli impegni ambientali – spiegano le associazioni – che ciascun candidato si impegna a realizzare una volta eletto Sindaco e sui quali si rende disponibile ad un confronto serrato e periodico con le stesse associazioni ambientaliste.

Si va dalle azioni per contrastare i cambiamenti climatici alle iniziative per la mobilità sostenibile, dalla visione urbanistica della città ai progetti per attuare il post incenerimento dei rifiuti (ossia il superamento dell’uso dell’inceneritore), dalla richiesta di un Tavolo Ambiente permanente con le associazioni (in cui affrontare argomenti come il verde urbano, qualità dell’aria, tutela del mare, politiche plastic free) a quella di uno Studio Epidemiologico per la conoscenza degli impatti inquinanti dell’inceneritore (ma non solo) sulla salute dei misanesi.

Le dieci questioni: