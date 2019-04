Classifica Sole24Ore. Bonaccini sesto tra i governatori più graditi

Non è nella top five, ma è comunque, con la sesta posizione, il primo presidente di Regione di centro-sinistra che entra nel Governance Poll 2019 pubblicato dal Sole 24 Ore di oggi. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, consolida il 44,2% dello scorso anno, anche se diminuisce di 4,8 dal giorno delle elezioni.

In testa per livello di gradimento Luca Zaia, ultima posizione per Nello Musumeci. Il governatore del Veneto è ormai un habitué del primo posto nel Governance Poll, riceve il 62% dei consensi con un incremento di quasi 12 punti rispetto al risultato delle regionali del 2015. Sono 11 i punti che lo separano dall’inseguitore, il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, con il 51,1%.Terzo classificato è Attilio Fontanadella Lombardia. Il centrodestra dominante occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Antonio Solinas.

Il primo presidente targato Pd è l’emiliano Stefano Bonaccini. La Sicilia di Nello Musumeci non riesce a spostarsi dall’ultimo posto che occupava già in modo più o meno stabile ai tempi di Rosario Crocetta.

Sono solo tre i presidenti che aumentano il loro consenso rispetto al giorno delle elezioni (Zaia, Toti e Zingaretti), per due la situazione è identica, mentre per i rimanenti 11 si registra un decremento. Il neo-segretario del PD, favorito anche dall’effetto-popolarità delle primarie, raccoglie in particolare il 38,8%, quasi tre punti in più dello scorso Governance Poll e quasi sei oltre il 32,9% che gli aveva garantito la rielezione come governatore del Lazio lo scorso anno.

Per ogni Regione sono stati interpellati mille elettori, sottoponendo loro questa domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Presidente della Regione?”. L’indice di gradimento così ottenuto è stato, poi, posto a confronto con il livello di gradimento del giorno di elezione in modo da proporre per ciascun governatore l’indicazione di tendenza in aumento o in diminuzione.