L'Emilia Romagna stravince a Roma il "Basket Nostrum"

Meglio era impossibile. Le selezioni dell’Emilia Romagna (Maschile Under 14 e Femminile Under 15), si sono aggiudicate il “Basket Nostrum”, ultimo appuntamento prima del Trofeo delle Regioni (Salsomaggiore Terme – 18/22 aprile).

A Roma erano presenti quattro rappresentative per ogni categoria: Emilia Romagna, Campania, Toscana e, ovviamente, i padroni di casa del Lazio. Diversa, però, la formula. Nel torneo maschile, classico girone all’italiana con la nostra formazione che ha sconfitto, in ordine, il Lazio (match deciso in volata), Campania e Toscana. Le ragazze, invece, hanno eliminato in semifinale la Toscana e poi hanno battuto, nella finale, il Lazio.

Due gli atleti che si sono particolarmente contraddistinti. Il virtussino Franceschi (78 punti in tre partite) e la sanlazzarese Zanetti (44 punti in due gare), ma tutto l’organico ha dimostrato di poter essere competitivo in vista dell’appuntamento più importante dell’anno.

SELEZIONE MASCHILE UNDER 14

LAZIO-EMILIA ROMAGNA 73-76 (21-23; 36-48; 53-60)

Lazio: Ferretti 2, Errica 1, Branchi 2, Mostacci 4, Kavosh 20, Fiorillo 6, Vivaldi 1, Cecchini 10, Cellini 2, Porto 13, Stanzione 11, Di Giulio 1. All. Gilardi.

Emilia Romagna: Bonfè (I.B. RN) 8, Ciobanu (Virtus BO) 4, Labanti (Pontevecchio BO) 4, Ramponi (San Giorgio) 12, Gregori (Junior RA) 7, Caramella (Artusiana), Macaru (I.B. RN) 6, Agnesini (Reggiana), Cappiello (Reggiana), Galantini (San Giorgio) 9, Franceschi (Virtus BO) 24, Bellini (Junior RA) 2. All. Brochetto.

CAMPANIA-EMILIA ROMAGNA 58-77 (22-28; 41-46; 51-60)

Campania: Sauro 14, Ramarro, Rossano 6, Orlando 3, Spinelli, Rizzo 9, Morvillo 7, Sinagra, Improta, Riccardo 13, Morabito, Di Laora 6. All. Carrozzo.

Emilia Romagna: Bonfè (I.B. RN) 1, Ciobanu (Virtus BO) 2, Labanti (Pontevecchio BO), Ramponi (San Giorgio) 9, Gregori (Junior RA) 13, Caramella (Artusiana), Macaru (I.B. RN) 10, Agnesini (Reggiana) 7, Cappiello (Reggiana), Galantini (San Giorgio) 12, Franceschi (Virtus BO) 22, Bellini (Junior RA) 1. All. Brochetto.

EMILIA ROMAGNA-TOSCANA 84-75 (29-21; 46-40; 65-57)

Emilia Romagna: Bonfè (I.B. RN) 7, Ciobanu (Virtus BO) 2, Labanti (Pontevecchio BO) 2, Ramponi (San Giorgio) 8, Gregori (Junior RA) 2, Caramella (Artusiana) 2, Macaru (I.B. RN) 4, Agnesini (Reggiana) 7, Cappiello (Reggiana) 2, Galantini (San Giorgio) 6, Franceschi (Virtus BO) 32, Bellini (Junior RA) 10. All. Brochetto.

Toscana: Kpadevi 5, Morales Lopez 13, Baccetti, Morelli, Bruci 9, Giannozzi 8, Madeo 2, Manfredi 2, Francini 8, Tomei 5, Paolucci 10, Stolfi 13. All. Pantaleo.

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Luca Brochetto

Assistente: Flavio Rota

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Dirigente: Milena Ventura

SELEZIONE FEMMINILE UNDER 15

EMILIA ROMAGNA-TOSCANA 68-52 (22-8; 37-28; 54-44)

Emilia Romagna: Rastelli (Val d’Arda Fiorenzuola), Ferrari (Valtarese) 2, Palmieri (Piumazzo) 2, Cappellotto (Bsl San Lazzaro) 4, Roveroni (Bsl San Lazzaro) 2, Nonni (Val d’Arda Fiorenzuola) 4, Razzoli (Vico BK) 5, Calanca (Academy Mirabello), Colli (Bsl San Lazzaro) 10, Quagnese (Calendasco), Zanetti (Bsl San Lazzaro) 23, Meglioli

(Boiardo) 16. All. Casadio.

Toscana: Sereni, Azzi 9, Filippini 4, Zucchini 2, Caloro 9, Farnesi, Parolai 9, Fantini 5, Chiti 4, Cedolini 7, Valentino 3, Amato. All. Galanti.

EMILIA ROMAGNA-LAZIO 52-40 (15-6; 25-21; 38-31)

Emilia Romagna: Rastelli (Val d’Arda Fiorenzuola), Ferrari (Valtarese) 6, Palmieri (Piumazzo) 4, Cappellotto (Bsl San Lazzaro) 4, Roveroni (Bsl San Lazzaro), Nonni (Val d’Arda Fiorenzuola) 4, Razzoli (Vico BK) 2, Calanca (Academy Mirabello), Colli (Bsl San Lazzaro) 5, Quagnese (Calendasco) 2, Zanetti (Bsl San Lazzaro) 21, Meglioli (Boiardo) 4. All. Casadio.

Lazio: Aghillare 2, Ingiosi 6, Venanzi 4, Zappellini 5, Barsotti, Lucantoni 5, Ghion 8, Gramaccia, Gatti 2, Donadio, Di Stefano 6, Zanier 2. All. Adamoli.

