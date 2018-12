Presentati il 9° Memorial Mario Fabbri e il 17° Memorial Cristina Garattoni

Torna il grande basket giovanile nella provincia di Rimini. Infatti, oggi, presso la sede dell’azienda Dulca, è stata presentato il “9° Memorial Mario Fabbri” che si terrà dal 3 al 6 gennaio 2019.

Alla presenza del main sponsor, rappresentato dal titolare Roberto Fabbri, del vicepresidente regionale del CONI, Giancarlo Galimberti, di Maurizio Fabbri, in rappresentanza del Santarcangelo Basket, di Simone Stargiotti, main sponsor, con la F.S.S. F.lli Stargiotti dell’altro evento nazionale che si disputerà a fine dicembre e cioè il 17° Memorial Cristina Garattoni” e di Massimiliano Intorcia, responsabile della parte tecnica-organizzativa, sono stati svelati i gironi del prestigioso torneo.

Otto saranno le rappresentative regionali maschili Under 15 (nati nel 2004) ed altrettante quelle femminili Under 14 (nate nel 2005).

La formula prevede due gironi da 4 squadre per torneo e poi semifinali incrociate (sabato 5 gennaio) e finali la mattina della domenica 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al PalaSgr di Santarcangelo quella maschile).

L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B.

A seguire convocati e calendari:

UNDER 15 MASCHILE

Paolo Baldini e Giacomo Maltoni (Pall. 2.015 Forlì), Leonardo Cavicchi e Ilario Simonetti (Vis 2008 Ferrara), Nicola Cisbani, Alexandros Glinos e Davide Sibani (BSL San Lazzaro), Thomas Collina e Federico Terzi (Virtus Bologna), Giorgio Manna e Saliou Niang (Fortitudo 103 Academy Bologna), Alessandro Scarponi (Basket Santarcangelo).

STAFF

Allenatore: Fabrizio Ambrassa

Assistente: Simone Lilli

Dirigente: Milena Ventura

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Marco Bernardi

CALENDARIO

Giovedì 3/1 (17, Palestra Carim) ER-Trentino A.A.; Venerdì 4/1 (11, Santarcangelo) ER-Toscana, (18, Santarcangelo) ER-Lazio

UNDER 14 FEMMINILE

Alice Cappellotto e Asia Conte (BSL San Lazzaro), Giorgia Cattabiani e Giorgia Palmieri (Pallacanestro Piumazzo), Emma Daidone (Peperoncino Mascarino), Amy Dia e Anna Giacopazzi (Academy Basket Fidenza), Aurora Meglioli (Boiardo), Amanda Musiari (Cus Parma), Elena Occhiato (Libertas Calendasco), Alice Rastelli (Val d’Arda Fiorenzuola), Federico Razzoli (Vico Basket Parma).

STAFF

Allenatore: Giulia Casadio

Assistenti: Lorenzo Arnetoli e Morena Trerè

Dirigente: Alvaro Casadio

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Marco Bernardi

CALENDARIO

Giovedì 3/1 (17, Flaminio) ER-Veneto; Venerdì 4/1 (9, Palestra Rodari) ER-Lazio, (18, Flaminio) ER-Trentino A.A.