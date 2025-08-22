Vandalismo contro mezzi Polfer. 49enne ferisce un agente durante l'arresto

E' stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Rimini e condannato l’uomo ritenuto responsabile degli atti vandalici avvenuti alla stazione.

Il 49enne, di origini campane e senza fissa dimora, era ricercato dall’11 agosto, giorno in cui aveva danneggiato una vettura di servizio della Polfer parcheggiata nei pressi della stazione, dopo aver urinato sulle auto della Polizia e preso a calci un altro mezzo “civetta”.

Alla vista degli agenti, l’uomo si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nonostante l’immediato inseguimento. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali gli agenti della Polizia hanno riconosciuto l’autore del gesto.

Mercoledì sera un agente della Polfer, libero dal servizio, ha notato l’uomo all’interno di un parco cittadino e ha subito allertato una pattuglia. All’arrivo degli agenti, l’uomo si è scagliato con violenza su di loro che, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Uno dei poliziotti ha riportato un trauma contusivo alla spalla, guaribile in pochi giorni.

L’uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria lo ha ritenuto responsabile dei fatti contestati e lo ha condannato a 9 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.