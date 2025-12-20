Una mattinata speciale: i doni dei Carabinieri ai piccoli pazienti dell'Infermi

La Compagnia dei Carabinieri di Rimini ha dedicato un momento speciale ai piccoli pazienti dei reparti di Neonatologia, Pediatria ed Oncologia infantile dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Ogni militare ha contribuito all’acquisto dei doni: giochi, colori, libri pieni di storie, peluche. "Piccoli oggetti materiali, ma carichi di un valore molto più grande: quello della vicinanza, della cura e dell’impegno che l’Arma pone nei confronti della comunità che serve".

Ricorda l'Arma riminese: "Fare il Carabiniere vuol dire essere parte della vita delle persone soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. L’iniziativa non si è limitata alla consegna dei regali ma ha voluto trasmettere un segno concreto di affetto e di speranza, un gesto che racconta i valori degli uomini e donne in uniforme".

La Direzione Sanitaria e il personale medico e infermieristico dei Reparti, impegnati ogni giorno in prima linea, hanno accolto con gioia l’iniziativa, sottolineando come la vicinanza delle Istituzioni rappresenti un sostegno prezioso per i bambini e per le famiglie che accompagnano i figli nel percorso curativo, talvolta lungo e complesso.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di volontari del Comitato Turistico di Viserba, vestiti da Babbo Natale e i musicisti del gruppo Red Beans and Rice che, con musica e canti natalizi, hanno portato allegria tra i piccoli pazienti. Il personale del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì è giunto all’Infermi dopo essere atterrato con il velivolo nell’apposita area messa a disposizione dall’Ospedale.

Al termine della mattinata i Carabinieri che hanno salutato i bambini lasciando loro doni e palloncini, ricevendo però in cambio dai piccoli “ospiti” sguardi felici e stupiti.