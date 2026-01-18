“Terra in Pace”: l'Azione Cattolica in piazza a Rimini

Si è svolta sabato pomeriggio la festa della Pace promossa dall’Azione Cattolica delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, che ha visto riunirsi numerosi bambini e ragazzi in piazza Cavour a Rimini.

Non un semplice momento di ritrovo, ricordano i promotori, ma un pomeriggio fatto di giochi, attività e riflessioni pensate per aiutare i più giovani a interrogarsi in modo concreto e partecipato sul tema della pace, declinato nella vita quotidiana, nelle relazioni e nelle scelte di ogni giorno.

Presenti l'assessora del Comune di Rimini, Francesca Mattei e il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi, che hanno condiviso il pomeriggio con i ragazzi.

Mons. Domenico ha rivolto un invito ai ragazzi: "Quando incontrate una persona triste, dovete promettermi di regalarle un sorriso, di esserle vicino, di interessarsi a lei".

L'assessora Mattei ha sottolineato nel suo intervento come ciascuno di noi possa essere artigiano di Pace partendo dal suo piccolo e dagli ambienti in cui vive.

Lo slogan “Terra in Pace”, scelto dall’Azione Cattolica Italiana e adottato come titolo della festa, ha fatto da filo conduttore a tutte le attività. Attraverso laboratori, momenti di animazione e simboli condivisi, i ragazzi sono stati accompagnati a scoprire che la pace non è un ideale lontano, ma un orizzonte possibile, che prende forma quando si accoglie lo sguardo dell’altro, si superano le divisioni e si riconosce che ogni persona è chiamata a far parte di una unica grande famiglia.

La festa si è conclusa con un momento comunitario che ha lasciato nei ragazzi, educatori e accompagnatori, il desiderio di continuare a costruire, nei propri ambienti di vita, una terra davvero abitata dalla pace.