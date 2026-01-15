Sui binari davanti al treno in partenza. Sventato gesto estremo in stazione

Grazie alla tempestiva segnalazione di un’amica, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono intervenuti al binario 1 della stazione di Rimini evitando la tragedia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre ma è stato reso noto solo oggi. Una donna in lacrime ha chiesto aiuto agli addetti della biglietteria di stazione per un suo amico, che aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo dirigendosi verso i binari.

I poliziotti, tempestivamente allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in quel momento stava per scendere sui binari dove era in partenza un treno intercity.

Il 44 enne originario di Rimini, trovato in stato confusionale, ha riferito agli agenti di essere depresso a seguito dello sfratto avuto dalla propria abitazione; una volta riportato alla calma scongiurando il peggio, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.