  
Indietro
menu
menu

da amica e Polizia Ferroviaria

Sui binari davanti al treno in partenza. Sventato gesto estremo in stazione

In foto: Polizia Ferroviaria (repertorio)
Polizia Ferroviaria (repertorio)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 15 Gen 2026 15:04 ~ ultimo agg. 15:20
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Grazie alla tempestiva segnalazione di un’amica, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono intervenuti al binario 1 della stazione di Rimini evitando la tragedia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre ma è stato reso noto solo oggi. Una donna in lacrime ha chiesto aiuto agli addetti della biglietteria di stazione per un suo amico, che aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo dirigendosi verso i binari.
I poliziotti, tempestivamente allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in quel momento stava per scendere sui binari dove era in partenza un treno intercity.
Il 44 enne originario di Rimini, trovato in stato confusionale, ha riferito agli agenti di essere depresso a seguito dello sfratto avuto dalla propria abitazione; una volta riportato alla calma scongiurando il peggio, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Altre notizie
l’area del polo avicolo
Nessuna risposta a richieste

Allevamento Maiolo. Il Comitato lamenta: inspiegabile silenzio sull'attività
di Redazione
la senatrice Spinelli
Incontro a Nicosia

Le sfide dell'intelligenza artificiale. Il commento della senatrice Spinelli
di Redazione
Fellini sul set – foto minghini
Eventi culturali

Compleanno di Fellini: Rimini celebra il suo mito tra cinema, arte e storia
di Redazione
il Sigep
attesi due ministri

Il 47° Sigep al via con 1.300 espositori. Il piano per l'accesso in fiera
di Redazione
Via Destra del Porto (Google Maps)
Lavori pubblici

Al via i lavori alla rete idrica in Via destra del Porto
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO