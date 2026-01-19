  
Colpa delle piogge d'agosto

Stadium, ancora da inaugurare ma già da risistemare: 76mila € di manutenzione

In foto: L’RDS Stadium di Rimini
L’RDS Stadium di Rimini
di Redazione   
Lun 19 Gen 2026 13:18
Non solo i ritardi burocratici che ne posticiperanno la riapertura al 2027 ma a complicare la situazione dello Stadium di Rimini ci si mettono anche i danni della pioggia. Sull'albo pretorio del comune è stata infatti pubblicata la delibera per la manutenzione straordinaria dell'impianto a seguito delle forti piogge del 24 agosto 2025 che hanno danneggiato i controsoffitti con parziali distacchi e infiltrazioni nelle aree circostanti l'arena principale. L'amministrazione ha affidato i lavori alla dita Iso 3 Tecnologie Edili di Santarcangelo. Si tratta di una spesa di oltre 76mila euro. Gli interventi di manutenzione si dovrebbero concludere entro il mese di maggio, in linea con il completamento anche di quelli di rifunzionalizzazione della struttura finanziati per 4 milioni di euro dal Pnrr. Peccato che una serie di intoppi burocratici nella fase di affidamento della gestione faranno poi slittare al 2027 l'avvio ufficiale dell'attività. Lo Stadium è infatti destinato a diventare la "casa" della Federazione Nazionale della Danza Sportiva mantenendo la possibilità anche di ospitare concerti ed eventi fino a 5mila spettatori. Inizialmente i lavori si sarebbero dovuti concludere già lo scorso anno ma poi ci sono stati evidentemente alcuni rallentamenti. La struttura, chiusa ormai da oltre due anni, attende ancora la data di inaugurazione del suo nuovo corso. Sperando che nell'attesa, le piogge non facciano altri danni.

