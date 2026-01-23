SS72, il progetto accelera. Accolte le osservazioni da privati e comune

Accelera il progetto per la messa in sicurezza della Strada Statale 72 per San Marino, opera strategica per la fluidificazione di una delle principali arterie del territorio. Nella riunione tecnica ministeriale (a cui hanno partecipato i Comuni di Rimini e Coriano, la Regione Emilia-Romagna, la Repubblica di San Marino e Anas) è emerso che sono infatti state recepite quasi tutte le osservazioni presentate dai privati e dal Comune di Rimini, con conseguenti modifiche progettuali nelle parti più critiche. Rispetto all'impostazione iniziale, si registra quindi una migliore integrazione dell'intervento nel contesto territoriale. Il progetto prevede ora la realizzazione di sette nuove rotonde, tra cui quella all'altezza del Toys Center (all’incrocio tra la Consolare e Via della Grotta Rossa), richiesta dal Comune. Tra le modifiche accolte figurano il percorso ciclabile da via Sabanelle a via Barattona, che permetterà il collegamento fino al centro cittadino, e altre proposte già avanzate nel novembre del 2024 dal Comune per l’inserimento di opere integrative per garantire maggiore permeabilità della statale per ciclisti e pedoni e una migliore integrazione dell'intervento nel contesto. Due gli aspetti che restano da definire: l'attraversamento ciclopedonale all'altezza del semaforo con via della Gazzella (quartiere Grotta Rossa) e il percorso ciclopedonale su via Barattona. Ci sarà quindi un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l’iter, sono tre le fasi: la chiusura del progetto, fissata la prossima settimana, con le ultime modifiche concordate, la raccolta dei pareri e gli espropri e infine la Conferenza di Servizi. Prima di quest'ultima sarà necessario il passaggio in Consiglio Comunale. Il comune ha chiesto ad Anas di accelerare al massimo i tempi delle singole fasi visto che si tratta di un'opera attesa ormai da decenni. Le modifiche apportate dovrebbero innalzare i costi ad oltre 25 milioni di euro