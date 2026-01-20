Si chiude un Sigep ad alta internazionalità e riferimento per il fuori casa

Al Sigep, il salone di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza che si è chiuso oggi a Rimini si è registrato il +33% di espositori esteri da 45 Paesi accanto all'eccellenza italiana delle filiere foodservice e quasi un visitatore su quattro che arrivava dall'estero. In testa Spagna, Germania, Romania, Francia, Grecia e Polonia. In fiera, poi la presenza di 500 top buyer da 75 Paesi e 5.650 business meeting grazie al Top Buyer Program. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group da venerdì a oggi, appunto "ha confermato il proprio ruolo di piattaforma globale per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza- sottolinea Ieg- anche alla luce di un comparto del fuori casa che solo in Italia vale 71 miliardi di euro (fonte Circana)".

E le presenze del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, anticipata da quella del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del presidente di Ice-Agenzia Matteo Zoppas "hanno sottolineato il valore strategico del comparto e della formazione del capitale umano per la competitività del settore". Tra i Paesi per la prima volta in fiera molta Africa: Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zimbabwe, Guinea. "Tutti hanno scelto Rimini come punto di riferimento privilegiato per intercettare trend, tecnologie e format emergenti", si aggiunge. "Decisivo il contributo del Top Buyer Program, grazie alla strategica collaborazione con Ice - Agenzia e Maeci", che ha portato a Rimini 500 buyer da 75 Paesi (rappresentati in particolare da Stati Uniti, India, Canada, Cina, Brasile, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Singapore). L'incontro tra domanda e offerta si è tradotto in 5.650 business meeting.

Il prossimo Sigep si terrà nel gennaio 2027, con date ancora da ufficializzare.