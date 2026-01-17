  
In viale Tripoli

Ruba un motorino e cerca di colpire un agente con un sasso. Arrestato

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Sab 17 Gen 2026 12:24 ~ ultimo agg. 16:07
Un 30enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì dalla Polizia di Stato di Rimini. L'uomo, pluripregiudicato, è stato individuato da una Volante mentre, poco prima delle due del mattino, spingeva un motore lungo via Tripoli insieme ad un connazionale. I due, appena notati gli agenti, hanno affrettato il passo ma nel momento in cui è stato intimato loro l'alt uno si è dimostrato collaborativo mentre l'altro ha tentato di darsi alla fuga. Inseguito dagli agenti, il 30enne è stato raggiunto e, con non poca fatica, trasportato in Questura dopo aver tentato anche di colpire con un sasso uno dei poliziotti che è riuscito a schivare l’oggetto, venendo ferito solo di striscio sul palmo della mano. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile appurare che il ciclomotore era stato rubato poco prima dal parcheggio di un’abitazione come confermato poi dallo stesso proprietario.
Il 30enne, trasportato in carcere in attesa dell'udienza, è accusato di rapina impropria e di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

