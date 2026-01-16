Tenta di scardinare un negozio nella notte: pluripregiudicato arrestato

Un cittadino italiano pluripregiudicato è stato tratto in arresto dalla polizia di Rimini per il reato di tentato furto aggravato e porto d’ armi per cui non è ammessa licenza. Poco dopo le 4 una donna ha avvertito le forze dell'ordine segnalando forti rumori in Viale Pascoli presso un’attività commerciale, che si trova nello stesso stabile da cui è provenuta la chiamata della donna. Le persone che occupano il palazzo, all'arrivo degli agenti, hanno informato gli stessi di aver visto un soggetto entrare e uscire dal locale sottostante la loro abitazione, dandosi poi alla fuga. I poliziotti però, una volta raggiunto e bloccato l'uomo, hanno proceduto alla perquisizione dello stesso.

L'uomo è stato trovato in possesso di una torcia, molto probabilmente utilizzata per ricercare della merce/denaro da asportare ed un coltello nel cestino della bicicletta da lui indicata ed utilizzata. Successivamente è stato rinvenuto anche uno scalpello in metallo compatibile con i segni di effrazione constatati. Il proprietario del locale, inoltre, una volta contattato, ha confermato le rotture dei lucchetti e i segni nella porta d'ingresso. La persona fermata, con numerosi reati già a suo carico in precedenza, è stata arrestata, e per lui è stata disposta la misura di prevenzione amministrativa dell’Avviso Orale del Questore da parte dell’Ufficio Anticrimine della Questura.