Sul sagrato del Duomo

Rimini ricorda Lampedusa: un'occasione per rilanciare l'importanza di accogliere

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 4 Ott 2025 10:21 ~ ultimo agg. 10:28
Il 3 ottobre del 2013 a poche miglia dall’approdo a Lampedusa, un’imbarcazione si inabissò. Un viaggio della speranza finito in tragedia: 368 persone persero la vita e tra loro anche un bimbo appena nato. Due anni dopo fu istituita la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione”. In occasione della ricorrenza, sul sagrato del Duomo si è svolta "Rimini ricorda Lampedusa", con le testimonianze di chi ha deciso di fare spazio nella sua vita all'accoglienza. Ad organizzare l'appuntamento il gruppo di associazioni che ogni mese organizza il flash mob “Mio fratello muore in mare” per ricordare tutte le vittime dell’immigrazione. 

https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-ricorda-lampedusa-memoria-e-accoglienza/
