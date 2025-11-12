Rimini, la Polizia di Stato salva una ragazza con intenti suicidi

Nel tardo pomeriggio dell’11 novembre, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in salvo una giovane ragazza che aveva manifestato la volontà di porre fine alla sua vita. E' stata la stessa giovane a chiamare la sala operativa della questura, riferendo che si trovava seduta sul davanzale della sua camera da letto al quarto piano, con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Dopo aver informato i colleghi delle vicinanze, gli agenti della polizia sono rimasti in contatto con la giovane, senza mai perdere il collegamento, riuscendo ad instaurare con grande professionalità ed umanità un rapporto di empatia. Una volta intervenuti, gli agenti sono riusciti a forzare la serratura della porta d’ingresso e a raggiungere la camera dove si trovava la giovane, ancora seduta sul davanzale esterno della finestra, con le gambe protese nel vuoto, in stretto collegamento telefonico con il poliziotto della sala operativa. Alla vista degli operatori, la ragazza, convinta a desistere, si è lasciata andare ad un racconto liberatorio, venendo poi assistita dal personale sanitario accorso sul posto.