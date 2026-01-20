Riccione ospita la formazione di “ABF Voices Of” della Andrea Bocelli Foundation

Dal 22 al 24 gennaio, Riccione sarà luogo di formazione educativa, direzione corale e accompagnamento pianistico del programma “ABF Voices Of”. L’iniziativa, promossa dalla Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico impegnato a valorizzare il talento dei giovani attraverso percorsi educativi d’eccellenza, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Riccione. Il Palazzo del Turismo diventerà il centro di un confronto internazionale tra esperti, educatori e artisti, coinvolgendo attivamente le realtà corali cittadine in un percorso che culminerà in un concerto di restituzione pubblica aperto alla città, in programma sabato 24 gennaio alla chiesa Mater Admirabilis.

“Siamo orgogliosi che la Andrea Bocelli Foundation abbia scelto Riccione come sede per questa importante tappa - dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa -. Questa iniziativa non solo conferma la nostra città come luogo di accoglienza e scambio culturale di alto livello, ma offre una straordinaria opportunità di crescita artistica ai nostri giovani coristi. Vedere le nostre eccellenze locali lavorare fianco a fianco con professionisti della musica internazionale e con gli operatori di una fondazione così prestigiosa è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità”.

Il percorso di studi vedrà il Maestro Manolo Da Rold, figura di riferimento della coralità contemporanea, guidare le sessioni dedicate all’analisi del repertorio e alla tecnica di direzione, mentre al Maestro Fabio Pecci saranno affidati i laboratori di didattica corale. L’eccellenza musicale sarà completata dai laboratori di accompagnamento pianistico tenuti dal Maestro Alessio Nelli. La masterclass offrirà sessioni di alta formazione per educatori e coordinatori curate da Sonia Antinori e di formazione plenaria con Michele Vanzini.

Un elemento centrale dell’iniziativa è il profondo legame con i cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo (insigniti del Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025), con cui i partecipanti alla masterclass – direttori e pianisti – si metteranno alla prova. I giovani coristi riccionesi prenderanno parte al percorso musicale, che si concluderà con il concerto finale aperto al pubblico.

“L’appuntamento di Riccione vedrà i maestri dei cori ABF provenienti dai diversi contesti globali in cui la fondazione è attiva e quindi dall’Uganda, da Haiti, dalla Terrasanta, da Rione Sanità Napoli e da Camerino, riunirsi per lavorare insieme - osserva Laura Biancalani, Direttore Generale ABF -. Attraverso questa iniziativa, ABF non solo rafforza la sua missione educativa internazionale, ma valorizza i luoghi e le comunità locali come spazi di aggregazione, crescita e scambio culturale. Il tutto con l’obiettivo di costruire e consolidare il team di lavoro in vista del primo ‘ABF Voices of Global Gathering’ che vedrà riuniti tutti i coristi dei cori ABF (oltre 220 talenti di età compresa tra i 7 e i 16 anni) il prossimo luglio in Italia per una settimana di incontro e condivisione”.