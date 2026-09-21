Riccione, lavori fibra ottica e modifiche alla viabilità in viale Giulio Cesare

Per consentire la realizzazione di alcuni lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica, a partire da domani, 22 settembre, saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità in viale Giulio Cesare (ex Statale 16) all’intersezione con viale Romagna. Gli interventi saranno effettuati nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Sarà necessario un restringimento della carreggiata sulla ex Statale 16, con transito regolamentato a senso unico alternato in viale Romagna con l’installazione della necessaria segnaletica temporanea.

I lavori sono finalizzati alla posa della nuova infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber e prevedono interventi puntuali per la posa di un ulteriore pozzetto necessario alla derivazione delle linee principali sulla rete locale. Una volta completate le lavorazioni, è previsto il ripristino delle pavimentazioni stradali interessate dagli interventi.

Gli interventi fanno parte del più ampio processo di sviluppo della rete in banda ultra-larga sul territorio di Riccione. L’obiettivo è mettere a disposizione di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni una connessione ultraveloce e affidabile, in grado di sostenere i servizi digitali di ultima generazione e le esigenze di un territorio fortemente legato al turismo, alle attività economiche e ai servizi. La fibra ottica, in particolare nella tecnologia FTTH (Fiber To The Home), consente di portare la connessione direttamente agli edifici, offrendo prestazioni elevate e una maggiore affidabilità.

Una rete digitale moderna è oggi un’infrastruttura essenziale per numerose attività della vita quotidiana: dallo smart working alla didattica digitale ai servizi online della pubblica amministrazione fino alle esigenze delle imprese e del sistema turistico. Il programma delle lavorazioni proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori interventi sui pozzetti e sui chiusini presenti lungo la Statale 16 nel territorio di Riccione, necessari nell’ambito delle opere per la posa e il collegamento della rete in fibra ottica. Tra questi è prevista anche la sostituzione del chiusino situato tra la ex Statale 16 e viale San Martino, da tempo danneggiato e fonte di rumore al passaggio dei veicoli. L’intervento permetterà di risolvere una criticità e di migliorare le condizioni della sede stradale.