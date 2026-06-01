  
Indietro
menu
menu

Addio a "radio vacanza"

Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend

In foto: Publiphono, stagione al via
Publiphono, stagione al via
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Riparte la stagione balneare anche per la Publiphono, storico servizio che quest'anno spegne le 80 candeline. Solo tra sabato e domenica sulla spiaggia riminese sono state già dieci le persone ritrovate e restituite ai propri cari: nove bambini italiani, ucraini e tedeschi e una turista adulta bosniaca. Lorenzo, Leonardo, Denis, Francesco, Sonia, Vanessa, Mattia, Rabia, Sena, Amira sono i loro nomi. 

L'estate 2026, quella dell'80esimo compleanno, perde però uno dei tasselli che in questi anni hanno accompagnato il servizio Publiphono, “Radio Vacanza”. Una scelta che non è legata alla dolorosa scomparsa di Gilberto Gattei — figura storica e amatissima della radiofonia riminese  — ma che dipende da motivazioni strutturali, economiche e autorizzative legate alla sostenibilità futura del servizio. Anche senza spot pubblicitari, comunque il servizio proseguirà per aiutare famiglie, turisti e operatori balneari nei momenti di difficoltà, coordinando, in collaborazione con gli operatori della spiaggia, le ricerche di persone smarrite o animali da compagnia attraverso la propria rete di altoparlanti.

Publiphono è nata nel dopoguerra da un'intuizione di Renato De Donato, Sergio Zavoli e Glauco Cosmi ed è diventata negli anni la storica “voce dell'estate” della spiaggia di Rimini contribuendo al ritrovamento di centinaia di migliaia di bambini e persone in difficoltà.

Anche questa estate le pagine Facebook e Instagram di Publiphono Rimini continueranno a mantenere vivo il legame quotidiano con residenti e turisti raccontando curiosità, eventi e storie della spiaggia di Rimini.

Altre notizie
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym: GdF sequestra prodotti contraffatti a RiminiWellness
di Redazione
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
nella notte a rimini

Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Rimini Burlesque
5 - 7 giugno

Torna il Rimini Cuore e Burlesque Festival
di Redazione
rimini mare
4, 5 e 6 giugno

Biennale del Mare e dell’Acqua: arriva la prima edizione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO