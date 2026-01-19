  
giovedì 22 gennaio

Proseguono i salotti letterari del gruppo di lettura a Viserba

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Lun 19 Gen 2026 13:07 ~ ultimo agg. 13:24
Un nuovo appuntamento dedicato ai libri e alla condivisione attende gli appassionati di lettura a Viserba.
Giovedì 22 gennaio, a partire dalle ore 18.30, il gruppo di lettura si riunirà presso la Caffetteria Bella Storia in via Morri 11 a Viserba per un incontro aperto al confronto e allo scambio di esperienze.
Durante la serata, i partecipanti porteranno con sé i libri sorteggiati e regalati nel corso dell’incontro di dicembre: volumi che tornano al centro del dialogo per essere raccontati, riletti attraverso le impressioni di chi li ha ricevuti e condivisi con il gruppo. L’incontro è comunque aperto a tutti coloro che sono interessati alla condivisione delle proprie letture.
L’incontro sarà anche l’occasione per guardare avanti e dedicare uno spazio alla progettazione del calendario 2026, immaginando insieme temi, percorsi di lettura e futuri appuntamenti. Un momento di riflessione collettiva - spiegano i promotori - che unisce il piacere della lettura alla costruzione di una comunità viva ed aperta. Un appuntamento informale ma significativo, pensato per chi ama i libri come strumenti di relazione, dialogo e scoperta.

La pagina dell'evento.

la locandina

