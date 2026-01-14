Porto Canale di Riccione, entrano nel vivo i lavori di riqualificazione

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del porto canale con la realizzazione della gradonata di viale Parini, elemento centrale del futuro anfiteatro urbano affacciato sull’acqua. L’intervento, interamente finanziato con risorse comunali per un importo complessivo di 500.000 euro si concluderà a primavera. Durante tutta la durata del cantiere, rimarrà fruibile e percorribile la pista ciclopedonale di viale Bellini, garantendo così il collegamento verso la zona mare. La gradonata sarà un nuovo spazio pubblico, concepito come area di sosta e incontro, e permetterà a cittadini e visitatori di vivere il rapporto con l’acqua in modo diretto e sicuro. I gradoni, realizzati con materiali naturali e durevoli, disegneranno una piazza lineare sull’acqua, in dialogo visivo e architettonico con la passeggiata di viale Bellini, già completata.

“Con la gradonata di viale Parini e con gli interventi in corso su viale Bellini – dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – stiamo dando continuità a una visione chiara di rigenerazione urbana che mette al centro lo spazio pubblico, la sostenibilità e la sicurezza. Il porto canale torna a essere un luogo vissuto, accessibile e riconoscibile, capace di rafforzare il legame tra la città e l’acqua, offrendo nuovi spazi di incontro e socialità per cittadini e visitatori”.

La nuova area sarà dotata di illuminazione pubblica a basso consumo, percorsi accessibili e pavimentazioni tattili, per garantire continuità con gli interventi già realizzati sull’altra sponda del canale. Alberature e piante ornamentali creeranno un filtro verde tra l’area pedonale e quella carrabile, mentre un attraversamento pedonale rialzato garantirà maggiore sicurezza. Parallelamente proseguono i lavori di riqualificazione di viale Bellini, che interessano il tratto compreso tra viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a viale dei Mille. Attualmente il cantiere è concentrato nel segmento tra viale Tasso e la ferrovia. Il progetto prevede la sostituzione di circa 1.100 metri quadrati di asfalto con una nuova pavimentazione drenante in calcestruzzo fondamentale per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche anche durante eventi climatici estremi. La pavimentazione sarà realizzata con materiali inerti riciclati. Prevista inoltre la realizzazione di una fascia verde centrale che fungerà da separazione tra la carreggiata e il nuovo percorso ciclo-pedonale e che ospiterà un “giardino della pioggia” (rain garden), con la funzione di smaltire e filtrare le acque meteoriche.