Polizia locale: nel 2025 +33% di reati contrastati e stretta su affitti brevi

Si chiude con numeri positivi il 2025 della polizia locale intercomunale di Riccione, Misano, Coriano. Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il patrono San Sebastiano.

Dal punto di vista dei controlli sulle strade, sono stati oltre 530 gli incidenti rilevati, due dei quali purtroppo con esito mortale. 344 le patenti ritirate con un’attenzione particolare alla guida sotto l’effetto di alcol e droga (125 casi complessivi). 172 invece le sanzioni per l’uso irregolare del telefonino alla guida e 112 i conducenti pizzicati senza copertura assicurativa.

Ma ci sono anche altri dati da evidenziare come ad esempio l’attività di polizia giudiziaria che ha visto 217 informative trasmesse all'Autorità giudiziaria (il 33% in più del 2024), 4 arresti, 15 perquisizioni e varie operazioni complesse come l’indagine per l’accoltellamento tra giovanissimi avvenuto la notte di Halloween in viale Virgilio. Nell'occasione, oltre al fermo immediato di uno dei responsabili, il successivo studio delle immagini di videosorveglianza da parte degli agenti e l'ascolto di oltre venti testimoni minorenni hanno permesso alla Procura dei minori di Bologna di riqualificare le accuse in concorso in tentato omicidio per due quattordicenni. L'indagine ha svelato una dinamica di violenza nata da vecchi rancori legati al mondo dello sport giovanile, portando poi all'identificazione di un terzo ragazzo per favoreggiamento. L’uso del sistema "targa system" ha permesso di rintracciare e denunciare due individui che avevano appena asportato quattro catalizzatori da auto in sosta in via Adriatica.

I mesi estivi hanno visto invece l’obiettivo puntato sul trasporto abusivo nelle zone della movida in collina con la scoperta di cinque "taxi pirata" che sono stati sequestrati con relative sanzioni per oltre 7.000 euro. Ci sono poi nel bilancio anche un arresto per spaccio di cocaina e una violenta rapina sventata in piazzale Neruda col fermo di due giovani armati di coltello che avevano appena derubato dei minorenni. Controlli anche sul fronte del decoro, con il monitoraggio degli edifici abbandonati ma anche delle aree pubbliche. 10 le attività economiche sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico lungo gli assi principali. E poi la stretta sugli “affitti brevi”: incrociando i dati della nuova Banca dati strutture ricettive, la Polizia locale ha ispezionato venti locazioni turistiche, sospendendo l'attività di cinque appartamenti risultati irregolari per motivi di sicurezza o mancata comunicazione al Comune.